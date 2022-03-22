Российский хоккейный тренер рассказал, почему решил работать со сборной Киргизии

Специалист Федерации хоккея России Михаил Чеканов, возглавивший сборную Киргизии и поднявший ее из четвертого дивизиона чемпионата мира в третий, рассказал в интервью «СЭ» о своей работе.

— Расскажите, как вас занесло в Киргизию?

— Мне предложил поработать в Киргизии сотрудник ФХР Дмитрий Полянчиков. После этого все и закрутилось: пришло официальное письмо на имя Федерации хоккея России, и Владислав Третьяк дал нам добро. Мы с Дмитрием ездили готовить сборную еще в 2020-м, но из-за пандемии чемпионат мира в четвертом дивизионе отменили. И вот этой весной уже поехал второй раз по накатанной.

Президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов очень хорошо знаком с Третьяком. Поэтому весь процесс прошел достаточно быстро. Хотел бы поблагодарить руководство ФХР за оказанное доверие представлять тренерские кадры русской школы за рубежом.

— Правильно понимаю, что, несмотря на работу со сборной Киргизии, вы по-прежнему остаетесь советником президента ФХР по развитию женского хоккея?

— Да, остаюсь в должности. Работать в Киргизии ездил в период отпуска. Так что это разовая акция, а не постоянная работа. Но после того, как мы вышли в следующий дивизион, президент республики Садыр Жапаров зашел поздравить нас в раздевалку и персонально пригласил на следующий год. Сказал, что ему очень понравилась наша работа. Я ведь ездил не один, а со своим коллегой Русланом Сулеймановым, заслуженным тренером РФ.