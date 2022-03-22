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Сегодня, 12:15

Российский хоккейный тренер рассказал, почему решил работать со сборной Киргизии

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Михаил Чеканов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Специалист Федерации хоккея России Михаил Чеканов, возглавивший сборную Киргизии и поднявший ее из четвертого дивизиона чемпионата мира в третий, рассказал в интервью «СЭ» о своей работе.

— Расскажите, как вас занесло в Киргизию?

— Мне предложил поработать в Киргизии сотрудник ФХР Дмитрий Полянчиков. После этого все и закрутилось: пришло официальное письмо на имя Федерации хоккея России, и Владислав Третьяк дал нам добро. Мы с Дмитрием ездили готовить сборную еще в 2020-м, но из-за пандемии чемпионат мира в четвертом дивизионе отменили. И вот этой весной уже поехал второй раз по накатанной.

Президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов очень хорошо знаком с Третьяком. Поэтому весь процесс прошел достаточно быстро. Хотел бы поблагодарить руководство ФХР за оказанное доверие представлять тренерские кадры русской школы за рубежом.

Хоккеисты сборной Киргизии. Сборная Киргизии по хоккею — это не шутка. Российский тренер вывел ее из четвертого дивизиона ЧМ в третий и рассказал об этом

— Правильно понимаю, что, несмотря на работу со сборной Киргизии, вы по-прежнему остаетесь советником президента ФХР по развитию женского хоккея?

— Да, остаюсь в должности. Работать в Киргизии ездил в период отпуска. Так что это разовая акция, а не постоянная работа. Но после того, как мы вышли в следующий дивизион, президент республики Садыр Жапаров зашел поздравить нас в раздевалку и персонально пригласил на следующий год. Сказал, что ему очень понравилась наша работа. Я ведь ездил не один, а со своим коллегой Русланом Сулеймановым, заслуженным тренером РФ.

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Российский тренер рассказал, что собой представляет хоккей в Киргизии
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Миннесота 61 37 24 78
3 Нэшвилл 63 37 26 78
4 Сент-Луис 61 34 27 77
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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27.03
22.03 03:00
Монреаль – Бостон
 2 : 3 ОТ
22.03 03:00
Миннесота – Вегас
 3 : 0
22.03 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
22.03 05:00
Анахайм – Нэшвилл
 3 : 6
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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