«Колорадо» подписал контракты с Бернсом и Кулаком
«Колорадо» объявил о подписании новых контрактов с защитниками Брентом Бернсом и Бреттом Кулаком.
Соглашение с 41-летним канадцем, который проведет 23-й сезон в НХЛ, рассчитано на один год. Бернс может заработать с учетом бонусов около 3 миллионов долларов при базовой зарплате в 850 тысяч.
Хоккеисту осталось провести 57 матчей до рекорда Фила Кессела по количеству игр подряд в НХЛ. В сезоне-2025/26 Бернс провел 82 матча и набрал 35 (12+23) очков.
Кулак подписал пятилетний контракт со среднегодовой зарплатой в 4,5 миллиона долларов. 32-летний канадец в сезоне-2025/26 был обменян из «Питтсбурга». На его счету 27 матчей за «Эвеланш» и три голевых паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|4
|Вашингтон
|1
|1
|0
|2
|5
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|6
|Каролина
|2
|0
|2
|1
|7
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|0 : 2
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|2 : 5
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|0 : 4
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|3 : 4
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