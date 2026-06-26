«Колорадо» подписал контракты с Бернсом и Кулаком

«Колорадо» объявил о подписании новых контрактов с защитниками Брентом Бернсом и Бреттом Кулаком.

Соглашение с 41-летним канадцем, который проведет 23-й сезон в НХЛ, рассчитано на один год. Бернс может заработать с учетом бонусов около 3 миллионов долларов при базовой зарплате в 850 тысяч.

Хоккеисту осталось провести 57 матчей до рекорда Фила Кессела по количеству игр подряд в НХЛ. В сезоне-2025/26 Бернс провел 82 матча и набрал 35 (12+23) очков.

Кулак подписал пятилетний контракт со среднегодовой зарплатой в 4,5 миллиона долларов. 32-летний канадец в сезоне-2025/26 был обменян из «Питтсбурга». На его счету 27 матчей за «Эвеланш» и три голевых паса.