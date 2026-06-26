Нападающий Кирьянов продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий Никита Кирьянов продлил контракт с «Локомотивом», сообщила пресс-служба ярославского клуба.

24-летний форвард подписал соглашение до конца сезона-2028/29.

Кирьянов — воспитанник «Локомотива». Вместе с ярославским клубом он дважды завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2025/26 форвард набрал 22 (9+13) очка в 60 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ. Также на его счету четыре заброшенные шайбы и три ассиста в 22 играх Кубка Гагарина.