Стенберга выбрали под вторым номером на драфте НХЛ-2026, Малхотру — под третьим
Стали известны имена первых десяти игроков, которых выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2026.
«Торонто» под первым общим номером выбрал 18-летнего канадского форварда Гэвина Маккенну.
Вторым номером драфта стал 18-летний шведский форвард «Фролунды» Ивар Стенберг. Его выбрал «Сан-Хосе». В сезоне-2025/26 в 43 матчах регулярного чемпионата шведской лиги Стенберг набрал 33 (11+22) очка, в 6 матчах плей-офф у него 4 (0+4) очка.
Под третьим номером «Ванкувер» выбрал 18-летнего канадского нападающего «Брантфорда» (Хоккейная лига Онтарио) Калеба Малхотру. В сезоне-2025/26 в 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 84 (29+55) очка, в плей-офф — 26 (13+13) очков.
Драфт НХЛ-2026. Первый раунд
1. Нападающий Гэвин Маккенна (Канада, выбран «Торонто»)
2. Нападающий Ивар Стенберг (Швеция, «Сан-Хосе»)
3. Нападающий Калеб Малхотра (Канада, «Ванкувер»)
4. Защитник Даксон Рудольф (Канада, «Баффало»)
5. Защитник Альбертс Смитс (Латвия, «Рейнджерс»)
6. Защитник Карлсон Карелс (Канада, «Калгари»)
7. Защитник Чейз Рид (США, «Сиэтл»)
8. Нападающий Вигго Бьорк (Швеция, «Виннипег»)
9. Защитник Китон Верхофф (Канада, «Сан-Хосе»)
10. Нападающий Уайатт Каллен (Канада, «Сент-Луис»)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3