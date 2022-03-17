Президент ЦСКА Есмантович рассказал, как помог вывезти российских хоккеистов с Украины

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как помог вывезти российских хоккеистов с Украины.

«Мне бы не хотелось, чтобы из этого делали какой-то сверхпоступок. Считаю, что так должен поступить каждый, кто мог помочь в такой ситуации.

?И этим занимался не только я, но и Федерация хоккея России. Повторюсь, на моем месте любой должен был поступить так же. Герои находятся там, а я лишь сделал то, что должен был сделать. Герой – это Лазаренко Алексей, он привез ребят из-под бомбежек. Вот он герой! О нем и нужно говорить», – сказал Есмантович «СЭ».

С украинской стороны в эвакуации людей помогал тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко.