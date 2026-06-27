Герин из «Миннесоты» признан лучшим генменеджером НХЛ по итогам сезона-2025/26

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин признан лучшим руководителем клуба Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2025/26, сообщает пресс-служба НХЛ.

55-летний специалист стал обладателем награды «Джим Грегори Эворд», которая вручается лучшему генеральному менеджеру сезона. По итогам голосования, в котором участвовали руководители клубов НХЛ, представители лиги и СМИ, Герин опередил генерального менеджера «Колорадо» Криса Макфарланда, занявшего второе место.

В завершившемся сезоне «Миннесота», за которую выступает российский нападающий Кирилл Капризов, заняла третье место в Западной конференции. В плей-офф команда прошла «Даллас», выиграв серию первого раунда со счетом 4-2, после чего уступила «Колорадо» во втором раунде (1-4).

Кроме того, Герин входил в число руководителей сборной США, которая в феврале 2026 года завоевала золотые медали Олимпийских игр.