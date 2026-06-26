Фетисов объяснил важность матча между легендами хоккея России и США: «У нас слишком много общих побед»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах о возможном матче легенд хоккея России и США.

«У нас слишком много общих побед, общие наши имена на Кубке Стэнли, общие болельщики. Мне кажется, это будет еще более значимым событием, когда легенды и ветераны хоккея обеих стран найдут возможность сыграть. Мы ведем переговоры уже достаточно давно и надеюсь, придем к решению и сыграем», — сказал Фетисов «СЭ».

1 июля в Москве состоится товарищеский матч между командами России и США. Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. В состав сборной России войдут как профессионалы, так и любители — хоккейные ветераны, политики, бизнесмены, артисты, молодые хоккеисты. Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители.