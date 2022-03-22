Российский тренер рассказал, что собой представляет хоккей в Киргизии
Специалист Федерации хоккея России Михаил Чеканов, возглавивший сборную Киргизии и поднявший ее из четвертого дивизиона чемпионата мира в третий, рассказал в интервью «СЭ» об особенностях вида спорта в республике из Средней Азии.
— Сколько сейчас в Киргизии крытых катков?
— Думаю, шесть-семь, не более того. И то они в основном примитивные — такие надувные шатры. Например, стадион, на котором мы готовились, принадлежит частному предприятию. Там есть одна канадская и одна европейская площадка. Над ними просто был натянут тент, но к чемпионату мира арену реконструировали и сделали около 2000 посадочных мест. Плюс, если не ошибаюсь, в Бишкеке еще есть три крытых катка.
Заинтересованные люди развивают здесь хоккей, но не в том масштабе, в каком хотелось бы. По сути, это желание отдельного бизнесмена, который вкладывает свои средства в развитие. Если честно, даже не знаю, за счет чего здесь финансируется хоккей. Может быть, есть какие-то дотации от государства.
У нас в команде было достаточно много ребят из молодежной команды, которая в этом году выиграла Евроазиатские игры. Четверых мы в итоге включили в окончательный состав на ЧМ.
В этом году ЧМ прошел в Бишкеке, но население здесь даже не знает об этом виде спорта. Впрочем, есть большая надежда, что сейчас это изменится. Наши игры показывали по центральному телевидению, и это большая реклама. Надеюсь, что сейчас удастся запустить набор детей.
С большим уважением отношусь ко всем, кто отвечал за проведение ЧМ. В Бишкеке провели колоссальную подготовку с того момента, как Киргизию сделали страной-хозяйкой.
— При этом на всех матчах был аншлаг.
— Да, весь стадион был забит. Организаторы установили чисто символическую цену на билеты — в пересчете около 200 рублей за билет. Плюс раздавали бесплатные пригласительные для детей. Думаю, сейчас в Киргизии должен начаться подъем детского хоккея.
Конечно, есть проблемы с формой. Но ведь пока это нехоккейная страна. Если люди начали развивать хоккей здесь, то все будет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|41
|21
|88
|2
|Рейнджерс
|63
|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|64
|35
|29
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|3
|Нэшвилл
|63
|37
|26
|78
|4
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|63
|35
|28
|75
|4
|Вегас
|65
|34
|31
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
|22.03
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 3 ОТ
|22.03
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 0
|22.03
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|3 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|91
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
|2.08