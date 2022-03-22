Российский тренер рассказал, что собой представляет хоккей в Киргизии

Специалист Федерации хоккея России Михаил Чеканов, возглавивший сборную Киргизии и поднявший ее из четвертого дивизиона чемпионата мира в третий, рассказал в интервью «СЭ» об особенностях вида спорта в республике из Средней Азии.

— Сколько сейчас в Киргизии крытых катков?

— Думаю, шесть-семь, не более того. И то они в основном примитивные — такие надувные шатры. Например, стадион, на котором мы готовились, принадлежит частному предприятию. Там есть одна канадская и одна европейская площадка. Над ними просто был натянут тент, но к чемпионату мира арену реконструировали и сделали около 2000 посадочных мест. Плюс, если не ошибаюсь, в Бишкеке еще есть три крытых катка.

Заинтересованные люди развивают здесь хоккей, но не в том масштабе, в каком хотелось бы. По сути, это желание отдельного бизнесмена, который вкладывает свои средства в развитие. Если честно, даже не знаю, за счет чего здесь финансируется хоккей. Может быть, есть какие-то дотации от государства.

У нас в команде было достаточно много ребят из молодежной команды, которая в этом году выиграла Евроазиатские игры. Четверых мы в итоге включили в окончательный состав на ЧМ.

В этом году ЧМ прошел в Бишкеке, но население здесь даже не знает об этом виде спорта. Впрочем, есть большая надежда, что сейчас это изменится. Наши игры показывали по центральному телевидению, и это большая реклама. Надеюсь, что сейчас удастся запустить набор детей.

С большим уважением отношусь ко всем, кто отвечал за проведение ЧМ. В Бишкеке провели колоссальную подготовку с того момента, как Киргизию сделали страной-хозяйкой.

— При этом на всех матчах был аншлаг.

— Да, весь стадион был забит. Организаторы установили чисто символическую цену на билеты — в пересчете около 200 рублей за билет. Плюс раздавали бесплатные пригласительные для детей. Думаю, сейчас в Киргизии должен начаться подъем детского хоккея.

Конечно, есть проблемы с формой. Но ведь пока это нехоккейная страна. Если люди начали развивать хоккей здесь, то все будет.