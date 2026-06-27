Мактавиша обменяли из «Анахайма» в «Сент-Луис»

Нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш перешел в «Сент-Луис» в результате обмена на выбор под номером 15 на драфте НХЛ-2026, который «Дакс» использовали для выбора форварда Никиты Клепова, а также выбор под номером 29.

Позднее «Анахайм» обменял выбор под номером 29 вместе с выбором в четвертом раунде (номер 117) на драфте-2026 на выбор «Вегаса» под номером 28 («Дакс» выбрали под этим номером нападающего Маркуса Нордмарка).

В сезоне-2025/26 23-летний канадец Мактавиш в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 41 (17+24) очко, в 10 матчах плей-офф — 6 (1+5) очков.

Нападающий имеет пять оставшихся сезонов по шестилетнему контракту, который он подписал с «Анахаймом» 27 сентября 2025 года.