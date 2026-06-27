«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ-2026

Российский нападающий Илья Морозов был выбран «Баффало» под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2026.

17-летний форвард команды Университета Майами в сезоне-2025/26 в 36 матчах регулярного чемпионата лиги NCHC набрал 20 (8+12) очков.

Морозов родился в Москве, в 14 лет переехал в Чикаго, чтобы заниматься хоккеем.

Нападающий стал первым россиянином, которого выбрали на драфте НХЛ-2026.