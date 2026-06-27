«Анахайм» обменял в «Баффало» защитника Зеллвегера на выбор на драфте и нападающего Вальберга

«Анахайм» получил от «Баффало» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Антона Вальберга в обмен на защитника Олена Зеллвегера.

22-летний канадец Зеллвегер может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. В сезоне-2025/26 в 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 22 (7+15) очка, что стало его рекордом в карьере. В плей-офф у него 2 (1+1) очка в 3 играх.

Выбранный «Анахаймом» во втором раунде (под общим 34-м номером) драфта НХЛ-2021, Зеллвегер набрал 51 (16+35) очко в 164 матчах регулярных чемпионатов лиги.

20-летний шведский нападающий Вальберг, выбранный «Баффало» во втором раунде (под общим 39-м номером) драфта-2023, набрал 37 (9+28) очков в 68 матчах за «Рочестер» в АХЛ в сезоне-2025/26.