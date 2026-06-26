«Айлендерс» продлили контракт с Деанджело на два года

«Айлендерс» объявили о продлении контракта с защитником Тони Деанджело.

Новое соглашение с 30-летним американцем рассчитано на 2 года.

Деанджело выступает за «Айлендерс» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 хоккеист набрал 35 (5+30) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

С сентября 2024 года по январь 2025 года Деанджело играл за СКА. В составе команды из Санкт-Петербурга защитник провел 34 матча и набрал 32 (6+26) очка.