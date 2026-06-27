Нападающий Бураковски стал игроком «Оттавы» в результате обмена

Нападающего Андре Бураковски обменяли из «Чикаго» в «Оттаву» на выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2027.

31-летний швед набрал 33 (11+22) очка в 75 матчах за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате сезона-2025/26, который стал для него первым в команде после обмена из «Сиэтла» в июне 2025 года.

Бураковски вступает в последний год пятилетнего контракта на 27,5 миллиона долларов США (среднегодовая зарплата 5,5 миллиона США), который он подписал с «Сиэтлом» в июле 2022 года, и после следующего сезона может стать неограниченно свободным агентом.

Выбранный «Вашингтоном» в первом раунде (под общим 23-м номером) драфта НХЛ-2013, Бураковски набрал 420 (164+256) очков в 771 матче регулярных чемпионатов за «Кэпиталз», «Колорадо» и «Сиэтл».

Нападающий выигрывал Кубок Стэнли с «Кэпиталз» в 2018 году и с «Эвеланш» в 2022 году.