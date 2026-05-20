«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» и выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» победила «Фрайбург» в финале Лиги Европы-2025/26 — 3:0. Матч прошел на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

В первом тайме голы забили Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндия. Во втором тайме автором единственного мяча стал Морган Роджерс. На счету Буэндия и Роджерса также по одной голевой передаче.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Для команды это был первый крупный европейский финал с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы в пятый раз. Ранее он побеждал на турнире с «Севильей» (три раза) и «Вильярреалом» (один раз). Всего для Эмери это был шестой финал ЛЕ в карьере.

До этого розыгрыша Лиги Европы у «Фрайбурга» лучшим результатом на турнире были выходы в 1/8 финала в сезонах-2022/23 и 2023/24. Также команда впервые примала участие в финале клубного европейского турнира.

Лига Европы. Финал.

20 мая, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

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