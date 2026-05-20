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21 мая, 21:55
«Локомотив» победил «Ак Барс» и выиграл Кубок Гагарина: онлайн-трансляция шестого матча финала
Решающая игра финальной серии плей-офф КХЛ.
Болельщики в Казани плачут от обидного поражения, а фанаты «Локомотива» плачут от счастья. Второй год подряд железнодорожники стали лучшими.
«Локомотив» во второй раз в истории и второй раз кряду завоевал Кубок Гагарина. У «Ак Барса» по-прежнему три трофея. Также по три золота у ЦСКА и «Металлурга». Чаще Кубок Гагарина не получал никто!
«Локомотив» победил «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина второй год подряд.
«Локомотив» в Казани обыграл «Ак Барс» и во второй раз завоевал Кубок Гагарина
60:00. Матч в Казани окончен! Ликуй, Ярославль! Хоккеисты «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 2:3. У гостей дублем отметился Егор Сурин, а одну шайбу забросил Максим Шалунов. В составе казанцев в нервной концовке отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ярославцев. Они сохранили чемпионскую чашу у себя!
58:00. Вновь пустые ворота у хозяев. Радулов и Паник цеплялись за шайбу в чужой зоне, однако хозяева ее сохранили у себя.
57:30. Миллер не использовал выпад с Исаевым. Бросок верхом — не откровение для вратаря.
57:08. Тайм-аут тут же взяли ярославцы. Нужно гостям собраться на ответственную концовку.
Лямкин минимизировал отставание «Ак Барса» в матче с «Локомотивом»
57:08. ГООООЛ! 2:3! «Ак Барс» подбирается. Видимо, уверовали в свой успех ярославцы. Опять Лямкин с кистей — Исаев прошит.
56:10. Силовой прием Денисенко — Рафикову досталось. Игра в формате шесть на пять продолжается.
Тодд сократил отставание «Ак Барса» в матче с «Локомотивом»
54:27. ГООООЛ! 1:3! «Ак Барс» в игре. Не зря Билялов покинул ворота. Лямкин бросил, а Тодд подправил.
53:40. Проброс. Вбрасывание в зоне ярославцев. И даже так гости приближаются к титулу.
Шалунов укрепил преимущество «Локомотива» в матче с «Ак Барсом»
52:30. ГОООЛ! 3:0. Похоже, сезон близится к завершению. Миллер сделал неудобный пас, а Березкин вынудил Галимова ошибиться. Шалунов четко реализовал выход один в ноль — он качнул Билялова и с неудобной руки поразил цель.
51:25. Четыре минуты без пауз поиграли — и хорош. Реклама, а после нее ударная концовка.
48:30. Шайба у хозяев. Они пытаются что-то скреативить, но оборона Ярославля пока надежна.
47:23. Обоюдный штраф. Гернат и Семенов что-то не поделили. Впрочем, очевидно, что шайбу.
46:41. Проброс очередной у ярославцев. Нужно казанцам настраиваться на отдельные отрезки. Еще можно матч спасти.
45:25. Фрэз отметился опасным выпадом — Билялов оставил хозяев в игре. Радулов поддерживал партнера.
45:00. За полторы минуты ситуация по броскам не изменилась. Пока что матч проходит под диктовку гостей.
44:00. Пробросились ярославцы — ничего для них страшного. А у хозяев повреждение руки получил Лямкин.
41:10. И еще полминуты меньшинства съели ярославцы. Хорошо они отдохнули в перерыве, силы восстановили.
40:30. Полминуты большинства — вхолостую. Черепанов оттеснил соперника и шайбу из своей зоны.
40:01. Возобновился матч в Казани. Впереди третий период. Береглазову еще отбывать более полутора минут штрафа.
Второй период матча «Ак Барса» с «Локомотивом» выдался безголевым
40:00. Во втором периоде счет не изменился. По-прежнему «Локо» впереди со счетом 2:0 за счет дубля Егора Сурина. Второй период выдался более открытым — команды обменивались атаками, часто бросали, но вратари были хороши.
39:48. Галимов заработал большинство для своей команды. Береглазов клюшкой ударил соперника в лицо.
39:00. Последняя минута второго периода пошла. Вероятно, игровой отрезок будет безголевым. Сейчас Исаев зафиксировал шайбу на собственном пятаке.
38:00. Роман Шаронов, тренер футбольного московского «Динамо», среди зрителей этого матча.
37:00. Сурин запускал в прорыв Кирьянова, но того быстро оставили без шайбы защитники.
36:00. Темповой хоккей без пауз продолжается. Второй период заметно отличается от первого.
35:20. Бросок Березкина с близкой дистанции, рикошет от Фисенко — Билялов отбил. Везет ему!
35:00. Билялов не стал останавливать ход встречи, хотя мог прижать шайбу. Почти пять минут без перерыва.
34:05. Гернат бросил из правого круга — Билялов оставил хозяев в игре. Нельзя им сейчас пропускать.
33:22. Три минуты игра проходит без пауз. Фрэз бросил — рикошет от лицевого борта, а добавить некому.
32:00. Ярославцы цепко действуют в чужой зоне. Не удается казанцам начать позиционную атаку.
31:16. Кирьянов потерял равновесие в чужой зоне — свистка судьи нет. Игра продолжается.
29:07. Более конкретны в своих атаках ярославцы. Если сейчас будет третий гол, то казанцам будет сложно вернуться в игру.
28:17. Казанцы доставили шайбу в чужую зону, а дальнейшего продвижения нет. До броска дело не дошло.
26:40. Второй период получается более открытым — показатель первого по числу бросков уже выполнен. Только голов не хватает.
25:00. В полном составе ярославская команда. Ничего интересного Фрэз не пропустил, команду не подвел.
23:05. Момент! Исаев вблизи не дал отличиться Яшкину. Чудеса творит голкипер. Потом еще и Денисенко пытался добавить.
22:50. Радулов не использовал выход с Биляловым. А следом удаление — Фрэза наказали за подножку на Галимове.
22:30. Исаев остановил ход встречи, прижав шайбу ко льду. Перед этим опасно бросал Яшкин — неточно.
22:00. У Сурина не получился перевод при входе в зону. А вот и не все у него сегодня получается.
20:30. 7:2 — соотношение по броскам в створ после первого периода в пользу гостей. Следствие лучшей дисциплины и активности.
«Локомотив» после первого периода обыгрывает «Ак Барс»
20:00. 2:0 — преимущество ярославцев после первого периода. Обе шайбы забросил Егор Сурин. И голы неочевидные — трудовые. Егору фартит сегодня. Напомним, что «Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Велика вероятность, что через два периода мы узнаем старого-нового обладателя Кубка Гагарина.
16:00. Красковский подставлял клюшку после броска от синей линии — корректив не удался.
15:08. Миллер в углу своей зоны отобрал шайбу у Каюмова. Но надо что-то и в атаке показывать!
14:10. У нас сделана заявка на звание лучшего игрока матча. Сурин сегодня делает разницу.
Сурин удвоил преимущество «Локомотива» в матче с «Ак Барсом»
13:55. ГОООЛ! 2:0 — повели гости. Сурин снова преуспел. После отскока от лицевого борта Красковский не сумел прошить Билялова, зато этот трюк удался Сурину. Ему сегодня везет!
13:30. 2:1 — соотношение по броскам в створ в пользу гостей. Оборонительный хоккей продолжается.
12:43. Гернат выбил шайбу у Тодда — выход один на один сорвался. Да и Исаев следом сыграл надежно.
10:30. Середина первого периода пройдена. Лишь два броска в створ дает статистика — оба в створ Билялова.
10:00. Прибавляет в активности казанский клуб. Собственно, в дебюте мы также наблюдали давление на ворота Исаева.
09:12. Нагрузка на ворота Исаева — Даниилу пришлось прижимать шайбу ко льду после броска в ближний угол.
09:00. Четыре минуты без остановок. Хороший темп. Денисенко справа проник в чужую зону.
07:20. В полном составе казанская команда. Трещала порой ее защита, но Билялов выстоил.
05:43. Бросок с центра зоны от Алексеева — рикошет от шлема Радулова, мимо! Везет Билялову.
04:35. Радулов и Фрэз цеплялись на чужом пятаке за шайбу. Не удалось — защищающиеся взали свое.
Сурин открыл счет в матче «Локомотива» с «Ак Барсом»
04:05. ГООООЛ! 1:0 — гости повели. Первый же бросок в створ — и гол. Сурин принимает поздравления. Цена этого броска может быть очень высока. Красковский сделал пас за ворота, а оттуда Кирьянов переадресовал на пятак — Сурин решил эпизод.
03:00. Первый проброс в матче — ярославцы пробросились. Много пауз, а бросков в створ все нет.
02:30. Две с половиной минуты сыграно, а счет броскам в створ не открыт. Ожидается напряженный матч.
02:00. Шайба у Исаева, а за его воротами мини-потасовка. Дыняк мчал на пятак, но Елесин не пустил.
00:55. Падение Семенова остается без внимания судей. Чистый силовой прием Березкина. Можно и нужно играть дальше!
Матч «Ак Барса» и «Локомотива» стартовал
00:01. Поехали! Встреча в Казани началась. Шайбой завладели хоккеисты казанской команды.
Состав «Локомотива» на матч в Казани
Вратари: Исаев (Мельничук);
Первое звено: Рафиков, Сергеев — Паник, Фрэз, Радулов;
Второе звено: Гернат, Черепанов — Березкин, Шалунов, Каюмов;
Третье звено: Елесин, Береглазов — Николаев, Алексеев, Полунин;
Четвертое звено: Мисюль — Кирьянов, Красковский, Сурин, Кузин.
Состав «Ак Барса» на шестой матч с «Локомотивом»
Вратари: Билялов (Арефьев);
Первое звено: Лямкин, Миллер — Барабанов, Сафонов, Галимов;
Второе звено: Карпухин, Фальковский — Хмелевский, Семенов, Тодд;
Третье звено: Марченко, Ст. Терехов — Денисенко, Фисенко, Яшкин;
Четвертое звено: Замалтдинов, Дыняк, Кателевский, Пустозеров.
Боб Хартли: комментарий после пятого матча серии
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли считает, что во вторник его команда показала качественный комбинационный хоккей.
«Классная командная победа. Первый период был как у боксеров — разведка боем, команды особо не раскрывались, не желая допустить ошибку. Во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что Билялов уже еле дышит. Во втором периоде забили, повели в счете, а в третьем довели матч до победы. Почему в финале команды забирают поочередно по матчу? Если бы я знал ответ на этот вопрос, у меня не было бы столько седых волос. Идет серия до четырех побед — в одной игре ты можешь доминировать, а в следующей можешь стараться так же, но что-то не получится. Плюс есть соперник, который показывает характер и желание», — признал канадский тренер.
Анвар Гатиятулин: комментарий после пятого матча серии
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в пятом матче его команда позволила «Локомотиву» завладеть шайбой и реализовать свои моменты.
«Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, он этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу. Перед серией я говорил, что важно уметь играть отрезки. Было больше брака, не хватало контроля шайбы, потому что, когда ее теряешь, много сил тратится на отборе. Соперник этим воспользовался. Принципиальна вся игра, поэтому играли до финальной сирены. Идёт противостояние, равные команды. Имели преимущество, хотели забить ещё. Идёт долгое противостояние, отнимает силы, важно правильно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда, много сильных сторон», — сказал журналистам тренер казанской команды.
«Ак Барс» — «Локомотив»: потери
У «Ак Барса» из-за повреждения не сыграет защитник Альберт Яруллин. У «Локомотива» до конца сезона выбыл форвард Георгий Иванов.
«Ак Барс» — «Локомотив»: результат пятого матча серии
Во вторник, 19 мая, «Локомотив» выиграл в Ярославле со счетом 4:1. Первый период оказался безголевым. В середине второй 20-минутки по шайбе забросили Байрон Фрэз и Никита Кирьянов. В начале третьего периода Фрэз сделал дубль (3:0), а Тимур Билялов впервые в серии был заменен — на Максима Арефьева. Артур Каюмов на 57-й минуте поразил пустые ворота, а итоговый счет установил Александр Хмелевский.
Где смотреть трансляцию матча «Ак Барс» — «Локомотив»
Встречу казанской и ярославской команд в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры
Дата, место и время начала матча «Ак Барс» — «Локомотив»
Матч команд Анвара Гатиятулина и Боба Хартли состоится в четверг, 21 мая, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В четверг, 21 мая, в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» примет «Локомотив». Эта игра может стать последней в сезоне, поскольку ярославцы ведут в противостоянии до четырех побед — 3-2.
По ходу серии «Локомотив» трижды выходил вперед. Хватит ли у казанской команды сил, чтобы в третий раз сравнять счет? На старте противостояния в Ярославле «Локомотив» сперва выиграл со счетом 3:1, а потом уступил — 1:5. В Казани ярославцы победили 4:1, а через сутки проиграли — 1:2. В пятом матче, который прошел в Ярославле 19 мая, «Локо» снова победил со счетом 4:1.
«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина может взять второй трофей в истории. «Ак Барс» трижды становился лучшей командой КХЛ — в 2009, 2010 и 2018 годах.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ак Барс» — «Локомотив». Присоединяйтесь!