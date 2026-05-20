Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Live

Live

21 мая, 21:55

«Локомотив» победил «Ак Барс» и выиграл Кубок Гагарина: онлайн-трансляция шестого матча финала

Решающая игра финальной серии плей-офф КХЛ.

Новое Ранее
21 мая, 22:00

Спасибо за внимание и до встречи на хоккее в следующем сезоне!

21 мая, 21:59

Традиционные рукопожатия. Все-таки серия завершена. Качественная, крутая серия!

21 мая, 21:58

Болельщики в Казани плачут от обидного поражения, а фанаты «Локомотива» плачут от счастья. Второй год подряд железнодорожники стали лучшими.

21 мая, 21:56

«Локомотив» во второй раз в истории и второй раз кряду завоевал Кубок Гагарина. У «Ак Барса» по-прежнему три трофея. Также по три золота у ЦСКА и «Металлурга». Чаще Кубок Гагарина не получал никто!

21 мая, 21:55

«Локомотив» победил «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина второй год подряд.

FONBET КХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №6
21 мая, 19:30. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Локомотив

21 мая, 21:55

«Локомотив» в Казани обыграл «Ак Барс» и во второй раз завоевал Кубок Гагарина

60:00. Матч в Казани окончен! Ликуй, Ярославль! Хоккеисты «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 2:3. У гостей дублем отметился Егор Сурин, а одну шайбу забросил Максим Шалунов. В составе казанцев в нервной концовке отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ярославцев. Они сохранили чемпионскую чашу у себя!

21 мая, 21:54

59:30. Добивание Сафонова с пятака — неточно. Возможно, это был последний шанс.

21 мая, 21:54

58:54. Последняя минута сейчас побежит. Вбрасывание в зоне ярославцев.

21 мая, 21:52

58:12. Рафикову не удалось вынести шайбу из своей зоны после выигранного вбрасывания.

21 мая, 21:51

58:00. Вновь пустые ворота у хозяев. Радулов и Паник цеплялись за шайбу в чужой зоне, однако хозяева ее сохранили у себя.

21 мая, 21:50

57:30. Теперь тайм-аут взяли хозяева.

21 мая, 21:49

57:30. Миллер не использовал выпад с Исаевым. Бросок верхом — не откровение для вратаря.

21 мая, 21:49

57:30. Бросок Каюмова, потом добивание — Билялов надежен.

21 мая, 21:48

57:08. Тайм-аут тут же взяли ярославцы. Нужно гостям собраться на ответственную концовку.

21 мая, 21:47

Лямкин минимизировал отставание «Ак Барса» в матче с «Локомотивом»

57:08. ГООООЛ! 2:3! «Ак Барс» подбирается. Видимо, уверовали в свой успех ярославцы. Опять Лямкин с кистей — Исаев прошит.

21 мая, 21:46

57:00. Три минуты еще у хозяев в распоряжении. Они надежно закрепились в чужой зоне.

21 мая, 21:45

56:10. Силовой прием Денисенко — Рафикову досталось. Игра в формате шесть на пять продолжается.

21 мая, 21:44

55:40. Каюмов не попал в пустые ворота. Артур мог решить исход матча и серии.

21 мая, 21:44

55:17. Снова Билялов покинул ворота. Нужно две отыгрывать.

21 мая, 21:43

Тодд сократил отставание «Ак Барса» в матче с «Локомотивом»

54:27. ГООООЛ! 1:3! «Ак Барс» в игре. Не зря Билялов покинул ворота. Лямкин бросил, а Тодд подправил.

21 мая, 21:41

53:44. Билялов покинул ворота. Ва-банк пошел тренерский штаб хозяев.

21 мая, 21:40

53:40. Проброс. Вбрасывание в зоне ярославцев. И даже так гости приближаются к титулу.

21 мая, 21:39

53:10. Еще больше раскрываться и рисковать нужно хозяевам. Времени минимум.

21 мая, 21:38

Шалунов укрепил преимущество «Локомотива» в матче с «Ак Барсом»

52:30. ГОООЛ! 3:0. Похоже, сезон близится к завершению. Миллер сделал неудобный пас, а Березкин вынудил Галимова ошибиться. Шалунов четко реализовал выход один в ноль — он качнул Билялова и с неудобной руки поразил цель.

21 мая, 21:37

51:50. Миллер зарядил от синей линии — Гернат принял на себя. Есть блок!

21 мая, 21:35

51:25. Четыре минуты без пауз поиграли — и хорош. Реклама, а после нее ударная концовка.

21 мая, 21:35

51:10. Пустозеров не попал в ближний угол. Атака сходу удалась хозяевам.

21 мая, 21:34

50:40. Три минуты без пауз. Гостям важно воздержаться от глупых удалений.

21 мая, 21:33

50:00. Команды в полных составах. Десять минут до конца третьего периода.

21 мая, 21:33

49:11. Опытный Радулов в чужой зоне еще драгоценные секунды убивает.

21 мая, 21:32

48:30. Шайба у хозяев. Они пытаются что-то скреативить, но оборона Ярославля пока надежна.

21 мая, 21:31

47:45. В неполных составах поиграют команды — в режиме четыре на четыре.

21 мая, 21:30

47:23. Обоюдный штраф. Гернат и Семенов что-то не поделили. Впрочем, очевидно, что шайбу.

21 мая, 21:29

47:04. А теперь выпад удался Радулову — Билялов не желает пропускать.

21 мая, 21:28

46:41. Проброс очередной у ярославцев. Нужно казанцам настраиваться на отдельные отрезки. Еще можно матч спасти.

21 мая, 21:27

46:00. Кистевой бросок в исполнении Березкина — Билялов и тут надежен.

21 мая, 21:25

45:25. Фрэз отметился опасным выпадом — Билялов оставил хозяев в игре. Радулов поддерживал партнера.

21 мая, 21:24

45:00. За полторы минуты ситуация по броскам не изменилась. Пока что матч проходит под диктовку гостей.

21 мая, 21:23

44:00. Пробросились ярославцы — ничего для них страшного. А у хозяев повреждение руки получил Лямкин.

21 мая, 21:22

43:40. Кстати, по броскам в створ уже почти равенство — 17:16 в пользу ярославцев.

21 мая, 21:22

42:51. Высокий прессинг используют ярославцы — у казанцев проблемы с началом атак.

21 мая, 21:20

42:00. В полном составе гости. Яшкин спешит со входом в зону — это вне игры.

21 мая, 21:19

41:10. И еще полминуты меньшинства съели ярославцы. Хорошо они отдохнули в перерыве, силы восстановили.

21 мая, 21:19

40:30. Полминуты большинства — вхолостую. Черепанов оттеснил соперника и шайбу из своей зоны.

21 мая, 21:17

40:01. Возобновился матч в Казани. Впереди третий период. Береглазову еще отбывать более полутора минут штрафа.

21 мая, 20:59

Второй период матча «Ак Барса» с «Локомотивом» выдался безголевым

40:00. Во втором периоде счет не изменился. По-прежнему «Локо» впереди со счетом 2:0 за счет дубля Егора Сурина. Второй период выдался более открытым — команды обменивались атаками, часто бросали, но вратари были хороши.

21 мая, 20:57

39:48. Галимов заработал большинство для своей команды. Береглазов клюшкой ударил соперника в лицо.

21 мая, 20:55

39:00. Последняя минута второго периода пошла. Вероятно, игровой отрезок будет безголевым. Сейчас Исаев зафиксировал шайбу на собственном пятаке.

21 мая, 20:54

38:00. Роман Шаронов, тренер футбольного московского «Динамо», среди зрителей этого матча.

21 мая, 20:53

37:10. Яшкин старался на чужом пятаке. Хотя бы шайбу сохранил для своей команды.

21 мая, 20:52

37:00. Сурин запускал в прорыв Кирьянова, но того быстро оставили без шайбы защитники.

21 мая, 20:50

36:06. В итоге более пяти минут команды отыграли без пауз. Сейчас реклама.

21 мая, 20:50

36:00. Темповой хоккей без пауз продолжается. Второй период заметно отличается от первого.

21 мая, 20:49

35:20. Бросок Березкина с близкой дистанции, рикошет от Фисенко — Билялов отбил. Везет ему!

21 мая, 20:49

35:00. Билялов не стал останавливать ход встречи, хотя мог прижать шайбу. Почти пять минут без перерыва.

21 мая, 20:48

34:05. Гернат бросил из правого круга — Билялов оставил хозяев в игре. Нельзя им сейчас пропускать.

21 мая, 20:47

33:22. Три минуты игра проходит без пауз. Фрэз бросил — рикошет от лицевого борта, а добавить некому.

21 мая, 20:46

32:00. Ярославцы цепко действуют в чужой зоне. Не удается казанцам начать позиционную атаку.

21 мая, 20:45

31:16. Кирьянов потерял равновесие в чужой зоне — свистка судьи нет. Игра продолжается.

21 мая, 20:43

30:14. Миллер нейтрализовал выпад Березкина. Команды обменялись атаками.

21 мая, 20:43

30:00. Экватор второго периода. 13:8 — преимущество ярославцев по броскам в створ.

21 мая, 20:41

29:07. Более конкретны в своих атаках ярославцы. Если сейчас будет третий гол, то казанцам будет сложно вернуться в игру.

21 мая, 20:41

28:17. Казанцы доставили шайбу в чужую зону, а дальнейшего продвижения нет. До броска дело не дошло.

21 мая, 20:39

27:20. И свои, и чужие падали на Исаева после того, как он прижал шайбу ко льду.

21 мая, 20:37

26:40. Второй период получается более открытым — показатель первого по числу бросков уже выполнен. Только голов не хватает.

21 мая, 20:35

26:10. Исаев выкатился из ворот и зафиксировал шайбу после броска Денисенко.

21 мая, 20:34

25:20. Дыняк на несколько секунд застрял в сетке чужих ворот. Забавно.

21 мая, 20:33

25:00. В полном составе ярославская команда. Ничего интересного Фрэз не пропустил, команду не подвел.

21 мая, 20:33

24:00. Тодд не попал по шайбе после паса из-за ворот. Большинство уходит.

21 мая, 20:31

23:05. Момент! Исаев вблизи не дал отличиться Яшкину. Чудеса творит голкипер. Потом еще и Денисенко пытался добавить.

21 мая, 20:29

22:50. Радулов не использовал выход с Биляловым. А следом удаление — Фрэза наказали за подножку на Галимове.

21 мая, 20:28

22:30. Исаев остановил ход встречи, прижав шайбу ко льду. Перед этим опасно бросал Яшкин — неточно.

21 мая, 20:28

22:00. У Сурина не получился перевод при входе в зону. А вот и не все у него сегодня получается.

21 мая, 20:27

21:37. Черепанов набрасывал от синей линии — Билялову пришлось включиться в игру.

21 мая, 20:26

21:15. Вне игры у Галимова. Артем поспешил со входом в зону.

21 мая, 20:25

20:30. 7:2 — соотношение по броскам в створ после первого периода в пользу гостей. Следствие лучшей дисциплины и активности.

21 мая, 20:24

20:01. Матч возобновился. Второй период в Казани стартовал. С шайбой ярославцы.

21 мая, 20:07

«Локомотив» после первого периода обыгрывает «Ак Барс»

20:00. 2:0 — преимущество ярославцев после первого периода. Обе шайбы забросил Егор Сурин. И голы неочевидные — трудовые. Егору фартит сегодня. Напомним, что «Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Велика вероятность, что через два периода мы узнаем старого-нового обладателя Кубка Гагарина.

21 мая, 20:06

19:30. Разрядили ярославцы обстановку в своей зоне, вынеся шайбу подальше.

21 мая, 20:05

19:00. Последняя минута первого периода побежала.

21 мая, 20:05

18:32. В полном составе казанцы. Теперь более минуты у них в большинстве.

21 мая, 20:04

17:47. Фрэз провинился — фол на Фисенко, удар клюшкой. Удаление в составе гостей.

21 мая, 20:03

17:40. Прямой бросок Фрэза после атаки сходу — Билялов бдителен.

21 мая, 20:02

17:13. Казанцы вынесли шайбу из своей зоны стараниями Березкина.

21 мая, 20:01

16:32. Дыняк толкнул клюшкой в спину Черепанова. Это малый штраф!

21 мая, 20:00

16:00. Красковский подставлял клюшку после броска от синей линии — корректив не удался.

21 мая, 19:59

15:30. Проброс у казанской команды. Собственно, пауза ей не помешает.

21 мая, 19:59

15:08. Миллер в углу своей зоны отобрал шайбу у Каюмова. Но надо что-то и в атаке показывать!

21 мая, 19:58

14:10. У нас сделана заявка на звание лучшего игрока матча. Сурин сегодня делает разницу.

21 мая, 19:58

Сурин удвоил преимущество «Локомотива» в матче с «Ак Барсом»

13:55. ГОООЛ! 2:0 — повели гости. Сурин снова преуспел. После отскока от лицевого борта Красковский не сумел прошить Билялова, зато этот трюк удался Сурину. Ему сегодня везет!

21 мая, 19:56

13:30. 2:1 — соотношение по броскам в створ в пользу гостей. Оборонительный хоккей продолжается.

21 мая, 19:55

12:43. Гернат выбил шайбу у Тодда — выход один на один сорвался. Да и Исаев следом сыграл надежно.

21 мая, 19:53

12:17. Момент! После паса Барабанова Сафонов бросал в упор — выше цели.

21 мая, 19:53

12:00. Вторая рекламная пауза за период осталась позади.

21 мая, 19:51

11:30. А это точно бросок в створ Исаева. Даниил надежен после прямого броска Яшкина.

21 мая, 19:50

10:30. Середина первого периода пройдена. Лишь два броска в створ дает статистика — оба в створ Билялова.

21 мая, 19:50

10:00. Прибавляет в активности казанский клуб. Собственно, в дебюте мы также наблюдали давление на ворота Исаева.

21 мая, 19:48

09:22. Вновь паузу инициирует Исаев.

21 мая, 19:47

09:12. Нагрузка на ворота Исаева — Даниилу пришлось прижимать шайбу ко льду после броска в ближний угол.

21 мая, 19:47

09:00. Четыре минуты без остановок. Хороший темп. Денисенко справа проник в чужую зону.

21 мая, 19:46

08:05. Три минуты игра идет без пауз. Усталость должна сказаться на действиях хозяев.

21 мая, 19:46

07:20. В полном составе казанская команда. Трещала порой ее защита, но Билялов выстоил.

21 мая, 19:45

06:45. Шалунов простил хозяев — бросок в касание с казалось бы верной позиции.

21 мая, 19:45

06:15. Фальковский заблокировал шайбу после броска Березкина из правого круга.

21 мая, 19:44

05:43. Бросок с центра зоны от Алексеева — рикошет от шлема Радулова, мимо! Везет Билялову.

21 мая, 19:44

05:20. Барабанов бдителем в обороне. Он на своем пятаке перехватил пас на Фрэза.

21 мая, 19:43

05:03. Сафонову выписали малый штраф за умышленный выброс шайбы. Аж фонарь сбил.

21 мая, 19:41

04:35. Радулов и Фрэз цеплялись на чужом пятаке за шайбу. Не удалось — защищающиеся взали свое.

21 мая, 19:40

Сурин открыл счет в матче «Локомотива» с «Ак Барсом»

04:05. ГООООЛ! 1:0 — гости повели. Первый же бросок в створ — и гол. Сурин принимает поздравления. Цена этого броска может быть очень высока. Красковский сделал пас за ворота, а оттуда Кирьянов переадресовал на пятак — Сурин решил эпизод.

21 мая, 19:39

03:40. Давление казанцев по-прежнему более заметно, но вратари без работы.

21 мая, 19:38

03:00. Первый проброс в матче — ярославцы пробросились. Много пауз, а бросков в створ все нет.

21 мая, 19:37

02:30. Две с половиной минуты сыграно, а счет броскам в створ не открыт. Ожидается напряженный матч.

21 мая, 19:36

02:00. Шайба у Исаева, а за его воротами мини-потасовка. Дыняк мчал на пятак, но Елесин не пустил.

21 мая, 19:34

00:55. Падение Семенова остается без внимания судей. Чистый силовой прием Березкина. Можно и нужно играть дальше!

21 мая, 19:33

00:30. Миллер помешал Каюмову бросить с неудобной руки. Первая атака гостей.

21 мая, 19:33

Матч «Ак Барса» и «Локомотива» стартовал

00:01. Поехали! Встреча в Казани началась. Шайбой завладели хоккеисты казанской команды.

21 мая, 19:31

Гимны прозвучали. Вот-вот состоится стартовое вбрасывание.

21 мая, 19:27

Хоккеисты появляются на льду. Сейчам будем слушать гимны России и Татарстана.

21 мая, 18:38

Состав «Локомотива» на матч в Казани

Вратари: Исаев (Мельничук);

Первое звено: Рафиков, Сергеев — Паник, Фрэз, Радулов;

Второе звено: Гернат, Черепанов — Березкин, Шалунов, Каюмов;

Третье звено: Елесин, Береглазов — Николаев, Алексеев, Полунин;

Четвертое звено: Мисюль — Кирьянов, Красковский, Сурин, Кузин.

21 мая, 18:36

Состав «Ак Барса» на шестой матч с «Локомотивом»

Вратари: Билялов (Арефьев);

Первое звено: Лямкин, Миллер — Барабанов, Сафонов, Галимов;

Второе звено: Карпухин, Фальковский — Хмелевский, Семенов, Тодд;

Третье звено: Марченко, Ст. Терехов — Денисенко, Фисенко, Яшкин;

Четвертое звено: Замалтдинов, Дыняк, Кателевский, Пустозеров.

20 мая, 20:00

Боб Хартли: комментарий после пятого матча серии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли считает, что во вторник его команда показала качественный комбинационный хоккей.

«Классная командная победа. Первый период был как у боксеров — разведка боем, команды особо не раскрывались, не желая допустить ошибку. Во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что Билялов уже еле дышит. Во втором периоде забили, повели в счете, а в третьем довели матч до победы. Почему в финале команды забирают поочередно по матчу? Если бы я знал ответ на этот вопрос, у меня не было бы столько седых волос. Идет серия до четырех побед — в одной игре ты можешь доминировать, а в следующей можешь стараться так же, но что-то не получится. Плюс есть соперник, который показывает характер и желание», — признал канадский тренер.

20 мая, 19:55

Анвар Гатиятулин: комментарий после пятого матча серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в пятом матче его команда позволила «Локомотиву» завладеть шайбой и реализовать свои моменты.

«Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, он этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу. Перед серией я говорил, что важно уметь играть отрезки. Было больше брака, не хватало контроля шайбы, потому что, когда ее теряешь, много сил тратится на отборе. Соперник этим воспользовался. Принципиальна вся игра, поэтому играли до финальной сирены. Идёт противостояние, равные команды. Имели преимущество, хотели забить ещё. Идёт долгое противостояние, отнимает силы, важно правильно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда, много сильных сторон», — сказал журналистам тренер казанской команды.

20 мая, 19:50

«Ак Барс» — «Локомотив»: потери

У «Ак Барса» из-за повреждения не сыграет защитник Альберт Яруллин. У «Локомотива» до конца сезона выбыл форвард Георгий Иванов.

20 мая, 19:45

«Ак Барс» — «Локомотив»: результат пятого матча серии

Во вторник, 19 мая, «Локомотив» выиграл в Ярославле со счетом 4:1. Первый период оказался безголевым. В середине второй 20-минутки по шайбе забросили Байрон Фрэз и Никита Кирьянов. В начале третьего периода Фрэз сделал дубль (3:0), а Тимур Билялов впервые в серии был заменен — на Максима Арефьева. Артур Каюмов на 57-й минуте поразил пустые ворота, а итоговый счет установил Александр Хмелевский.

20 мая, 19:40

Где смотреть трансляцию матча «Ак Барс» — «Локомотив»

Встречу казанской и ярославской команд в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры

20 мая, 19:35

Дата, место и время начала матча «Ак Барс» — «Локомотив»

Матч команд Анвара Гатиятулина и Боба Хартли состоится в четверг, 21 мая, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

20 мая, 19:30

В четверг, 21 мая, в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» примет «Локомотив». Эта игра может стать последней в сезоне, поскольку ярославцы ведут в противостоянии до четырех побед — 3-2.

По ходу серии «Локомотив» трижды выходил вперед. Хватит ли у казанской команды сил, чтобы в третий раз сравнять счет? На старте противостояния в Ярославле «Локомотив» сперва выиграл со счетом 3:1, а потом уступил — 1:5. В Казани ярославцы победили 4:1, а через сутки проиграли — 1:2. В пятом матче, который прошел в Ярославле 19 мая, «Локо» снова победил со счетом 4:1.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина может взять второй трофей в истории. «Ак Барс» трижды становился лучшей командой КХЛ — в 2009, 2010 и 2018 годах.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ак Барс» — «Локомотив». Присоединяйтесь!