«Локомотив» победил «Ак Барс» и выиграл Кубок Гагарина: онлайн-трансляция шестого матча финала

Боб Хартли: комментарий после пятого матча серии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли считает, что во вторник его команда показала качественный комбинационный хоккей.

«Классная командная победа. Первый период был как у боксеров — разведка боем, команды особо не раскрывались, не желая допустить ошибку. Во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что Билялов уже еле дышит. Во втором периоде забили, повели в счете, а в третьем довели матч до победы. Почему в финале команды забирают поочередно по матчу? Если бы я знал ответ на этот вопрос, у меня не было бы столько седых волос. Идет серия до четырех побед — в одной игре ты можешь доминировать, а в следующей можешь стараться так же, но что-то не получится. Плюс есть соперник, который показывает характер и желание», — признал канадский тренер.