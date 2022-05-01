Обзор дня Алексея Шевченко.

Сезон

Очередной сезон в КХЛ завершился, как и положено, в последний день действий контрактов. Удачная финальная серия, состоявшая из семи матчей, сохранила болельщикам хорошее настроение. Но можно ли назвать турнир сезона-2021/22 лучшим? Наверное, нет. Не забывайте, что лига опозорилась, не сумев провести запланированные игры регулярного чемпионата. Были планы на олимпийскую паузу, но затем все переиграли, а потом и вовсе отменили матчи из-за ковидных ограничений, хотя ситуация в стране стабилизировалась. Сейчас-то все поутихло, но скандалы февраля были эпичными.

Кубок взял ЦСКА, многие вздыхают, мол, никакой интриги, опять прежний фаворит. Но в этот раз мы точно не знали, кто выйдет в финал Кубка Гагарина. Плюс в этом сезоне от нас побежали легионеры, но это точно не вина лиги, тут случился форс-мажор.

КХЛ нужно что-то делать с управлением. Слишком много бюрократии и согласований, которые мешают принимать быстрые решения. Например, было бы неплохо продлить нынешний сезон до середины июня, так как чемпионата мира не будет. Но лига в этом смысле очень неповоротливая. До сих пор не решены некоторые важные вопросы. Надо резко и окончательно сокращать количество игроков, которые могут быть в заявке клуба (включая права на хоккеистов). Эта мера вместе с потолком оживит чемпионат. Очень надеюсь, что в следующем турнире у нас не будет клубов, которые заканчивают сезон в феврале или марте. Играть регулярный чемпионат можно до середины апреля.

Радует, что в некоторых вопросах Алексей Морозов проявил твердость. Отказался убирать потолок, подчеркнул, что пауз в турнире будет меньше (Евротура уже нет), стоит на своем в вопросе о количестве легионеров. Следующий сезон КХЛ будет важным для организации. Лига обязана завоевать популярность в стране, так как международные соревнования отвалились, а зрелище все равно будет востребовано.

Победитель

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Конечно, всем надоело, что армейцы постоянно либо берут титул, либо играют в финале. Но нынешняя победа была добыта честно. Во-первых, потолок. Он работает, и клуб уже не может собрать всех лучших в стране. Во-вторых, не забывайте, что перед самым началом сборов в отставку был отправлен Игорь Никитин, а его заменил новичок Сергей Федоров. Эти два фактора сделали успех ЦСКА отчасти сенсационным. И совсем не факт, что в следующем чемпионате будет нечто похожее. Сергею Федорову (если его не уволят в межсезонье) предстоит работать с новым коллективом, а изменения в клубе, безусловно, будут. А мы не знаем, какой он тренер.

В нынешнем успехе большая доля того, что делали в клубе Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин. Стиль команды, особенно в плей-офф, был точно таким, как и в предыдущие годы. Когда Федоров в сезоне пытался что-то менять, то выходили недоразумения, не забывайте это. Совсем не хочу принизить роль тренера в нынешнем успехе. Он — молодец. Все-таки команда отыгралась в решающей серии с 1-3, то есть тренер не задергался, не запаниковал, а принимал исключительно верные решения, в том числе и по изменению в составе. Но дальше будет гораздо труднее.

Отметим, что необычайно крутой сезон провел Александр Попов, игравший за минимальную по регламенту зарплату. Ветеран стал тем, кто объединил хоккеистов, показав собственным примером, как нужно действовать. Плюс фантастический чемпионат на счету Ивана Федотова. А он, кстати, собирается за океан.

Проигравший

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат, дошел до финала, где уступил в седьмом матче. И когда у Ильи Воробьева спросили после игры, не тренерское ли это поражение, он сильно удивился. И правда, ну глупость же. Человек сделал все для того, чтобы доиграть до 30 апреля, какие уж тут ошибки. Это спорт, а мы про это как-то забываем.

«Металлург» в этом сезоне был наиболее похож на тот, что гремел в стране в начале века. Красивый, творческий хоккей, совершенно не нудный. Иногда казалось, что команде не хватает характера, но в плей-офф мы убедились, что это не так. Им не хватало настроя показывать шикарную игру все 60 минут. А уж Илья Воробьев в этом году стал всеобщим любимцем.

Открою небольшую тайну, но в сезоне-2020/21 его хотели уволить раза два-три, причем по-настоящему. И он прекрасно знал об этом, тем не менее ни на секунду не менял стиль своей работы. Отстоял его в том числе и Сергей Гомоляко. И тут важная деталь. Уверен, что ни у одного клуба не будет успехов, если вся система не работает идеально. Исключений быть не может. Сергей Ласьков, Гомоляко, Илья Воробьев выстроили четкую систему в клубе, и она принесла результат. Там далеко не идиллия, но внутренние разборки бывают в любом клубе, только они не влияли на команду.

Сейчас у уральцев 16 человек без контрактов, но если останутся менеджеры и тренеры, то будьте уверены, что в следующем сезоне это будет прежний сильный клуб. Финалист со стороны «Востока» в этом году получился очень симпатичным. А из обидного поражения там сделают правильные выводы.