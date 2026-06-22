«Трактор» обменял Коршкова в «Сибирь»

«Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в «Сибирь», сообщают пресс-службы клубов.

Взамен челябинцы получили форварда Егора Головнева.

В прошедшем сезоне 29-летний Коршков набрал 37 (16+21) очков в 68 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф он не отметился результативными действиями в пяти играх.

20-летний Головнев в сезоне-2025/26 играл за команду «Сибирские снайперы» в МХЛ. На его счету 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате и 2 шайбы в 7 встречах плей-офф.