Голкипер Костин продлил соглашение с «Торпедо» на два года

«Торпедо» объявило о продлении контракта с голкипером Денисом Костиным.

Новое соглашение 31-летнего вратаря с нижегородским клубом рассчитано до 31 мая 2028 года.

«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешел в «Торпедо» и честным трудом занял свое место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что «Министр обороны» с нами еще на два сезона!» — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В сезоне-2025/26 Костин провел 54 матча за «Торпедо», включая все 10 игр плей-офф, и 5 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Ранее в своей карьере Костин также выступал за «Сибирь» и «Авангард».