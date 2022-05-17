«Металлург» подписал контракт с защитником Еременко

«Металлург» подписал соглашение с защитником Владиславом Ерёменко. Он стал первым новичком магнитогорской команды в межсезонье-2022.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два года, до конца сезона-2023/24.

Еременко начинал карьеру в «Динамо Раубичи», где провел сезон 2015/16 и набрал 29 (9+20) очков в 49 играх.

Затем защитник отправился в «Калгари Хитмэн», за три сезона сыграл 188 матчей в регулярных чемпионатах, набрал 99 (26+73) очков. Дважды участвовал в розыгрышах плей-офф Западной хоккейной лиги (WHL) и за 15 игр заработал 6 (2+4) баллов.

В сезоне-2019/20 23-летний игрок перешел в минское «Динамо» и в 53 играх заработал 10 (3+7) баллов.

В прошедшем сезоне Еременко сыграл 44 игры в КХЛ и набрал 6 (3+3) очков при нейтральном показателе полезности.

В 2018 году хоккеист был выбран «Нэшвилл Предаторз» в пятом раунде под общим 151-м номером.