«Металлург» объявил о расторжении контракта с финским вратарем Олкинуорой

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с вратарем Юхо Олкинуорой.

Соглашение с 31-летним финном разорвано по обоюдному соглашению сторон.

Олкинуора выступал за «Металлург» с 2020 года. В сезоне-2021/22 голкипер принял участие в 36 матчах команды в регулярном чемпионате КХЛ при проценте отраженных бросков 91,7. Также вратарь сыграл в первом матче первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири» (2:1).

Второй матч серии «Металлург» — «Сибирь» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 17.00 (мск).