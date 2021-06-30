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Сошников: «С мотивацией у меня проблем нет. Я должен вернуться на свой прежний уровень»

18:40
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Нападающий ЦСКА Никита Сошников рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

«В идеале, если все будет нормально по ситуации с коронавирусом, планирую до начала сборов готовиться к сезону в Канаде.

Началась ли активная подготовка к новому сезону? Да, сейчас у меня каждый день зал с понедельника по пятницу и пока три раза в неделю лед.

С мотивацией у меня проблем нет. Прошлый сезон сложился для меня неудачно и мотивации у меня теперь хоть отбавляй. Я должен вернуться на свой прежний уровень результативности и уверенности в себе. Это для меня сейчас самая большая мотивация", — цитирует Сошникова официальный сайт клуба.

Форвард провел в КХЛ 207 игр, в которых набрал 114 очков (51+63). Помимо ЦСКА и «Салавата Юлаева» нападающий также выступал за «Торонто» и «Сент-Луис» в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/nikita_soshnikov_ya_dolzhen_vernutsya_na_svoy_prezhniy_uroven_rezultativnosti_i_uverennosti_v_sebe/

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