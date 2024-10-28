«Локомотив» продлит контракт с Никитиным на два года

Как стало известно «СЭ», Игорь Никитин договорился с «Локомотивом» о продлении контракта еще на два года.

Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона. Никитин работает в ярославском клубе с сентября 2021 года.

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Локомотив» набрал 36 очков после 21 матча и лидирует в таблице Западной конференции.