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Сегодня, 17:34

«Локомотив» продлит контракт с Никитиным на два года

Михаил Зислис
Обозреватель
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Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Игорь Никитин договорился с «Локомотивом» о продлении контракта еще на два года.

Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона. Никитин работает в ярославском клубе с сентября 2021 года.

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Локомотив» набрал 36 очков после 21 матча и лидирует в таблице Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
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