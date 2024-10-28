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«Трактор» — «Автомобилист»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Трактор» примет «Автомобилист» в уральском противостоянии в Челябинске.
Фото ХК «Трактор», соцсети

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября, на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция игры «Трактор» — «Автомобилист» пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также смотреть матч в Челябинске можно на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, челябинском телеканале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени) для жителей региона.

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Трактор» провел 20 матчей и набрал 32 очка. У «Автомобилиста» — 19 игр и 24 очка.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Автомобилист
ХК Трактор
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9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
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