В СКА после матча со «Спартаком» заявили, что клуб всегда действует в рамках регламента и кодекса этики КХЛ
СКА опубликовал заявление по поводу повышенного интереса СМИ к клубу после скандального матча FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).
Во время игры в Москве фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея», что разозлило главного тренера армейцев Романа Ротенберга. После матча 43-летний специалист высказывал недовольство болельщиками «Спартака».
«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча против «Спартака». Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ», — говорится в заявлении питерцев.
В СКА отметили, что клуб всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. В частности недавно игроки и тренеры «СКА-1946» провели мастер-класс в Стамбуле, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы «3х3», расширив международное сотрудничество.
«Команда СКА в штатном режиме готовится к важному матчу против ХК «Сибирь», ждем всех болельщиков и журналистов в Ледовом!» — добавила пресс-служба армейцев.
27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды. В заявлении лиги отмечалось, что организованных нецензурных кричалок фанатов московского клуба выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.
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Трактор – Автомобилист
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|19:30
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СКА – Сибирь
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