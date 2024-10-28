Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:35

В СКА после матча со «Спартаком» заявили, что клуб всегда действует в рамках регламента и кодекса этики КХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

СКА опубликовал заявление по поводу повышенного интереса СМИ к клубу после скандального матча FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).

Во время игры в Москве фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея», что разозлило главного тренера армейцев Романа Ротенберга. После матча 43-летний специалист высказывал недовольство болельщиками «Спартака».

«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча против «Спартака». Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ», — говорится в заявлении питерцев.

В СКА отметили, что клуб всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. В частности недавно игроки и тренеры «СКА-1946» провели мастер-класс в Стамбуле, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы «3х3», расширив международное сотрудничество.

«Команда СКА в штатном режиме готовится к важному матчу против ХК «Сибирь», ждем всех болельщиков и журналистов в Ледовом!» — добавила пресс-служба армейцев.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Наказаны все! КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов и вынесла предупреждение Ротенбергу

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды. В заявлении лиги отмечалось, что организованных нецензурных кричалок фанатов московского клуба выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.

Источник: https://t.me/hcska/21240
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Популярное видео
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» продлит контракт с Никитиным на два года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Никитиным
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
28.10 19:30
СКА – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости