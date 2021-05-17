Финский нападающий «Линчепинга» продолжит карьеру в КХЛ
09:34
Финский нападающий «Линчепинга» Нико Оямяки продолжит карьеру в КХЛ, сообщает сайт шведского клуба. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Витязю».
25-летний форвард воспользовался пунктом в соглашении, который предусматривает подписание контракта с командой КХЛ. Контракт форварда с «Линчепингом» был подписан до конца сезона-2021/2022.
В текущем сезоне шведской лиги Оямяки провел 48 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
Он сыграет за сборную на ЧМ-2021, после чего подпишет контракт с клубом КХЛ.
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