Финский нападающий «Линчепинга» продолжит карьеру в КХЛ

Финский нападающий «Линчепинга» Нико Оямяки продолжит карьеру в КХЛ, сообщает сайт шведского клуба. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Витязю».

25-летний форвард воспользовался пунктом в соглашении, который предусматривает подписание контракта с командой КХЛ. Контракт форварда с «Линчепингом» был подписан до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне шведской лиги Оямяки провел 48 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Он сыграет за сборную на ЧМ-2021, после чего подпишет контракт с клубом КХЛ.