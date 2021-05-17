Вице-президент и главный арбитр КХЛ подвел итоги сезона

Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвел итоги сезона-2020/2021.

— В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех тех, кто был связан с работой арбитров в сезоне 2020/2021. Это был тяжелейший чемпионат, особенно для ребят, которым приходилось передвигаться по 14 часов на машинах, затем переходить границу в дождь и снег. Большое спасибо всем за работу и терпение. Давление же есть и будет, нужно правильно к этому относиться и стараться сделать свою работу лучше, — приводит слова Анисимова сайт КХЛ.

— Расскажите о работе рейтинга судей в этом сезоне.

— Как мы говорили раньше инспекторы матчей не выставляют оценки арбитрам, они указывают на моменты, над которыми нужно им работать и улучшать. У нас есть сквозной рейтинг по всем лигам, в соответствии с ним происходит переход из одной лиги в другую. На основе рейтинга по итогам регулярного чемпионата формируется список арбитров, которые будут работать на матчах плей-офф. Без ошибок не обходится, и какие-то судьи падают в рейтинге и не получают назначений на решающий матчи. В целом мы видим, что данная система мотивирует арбитров, они понимают, что от качества их работы зависит их контракт. Они прислушиваются к нашим методическим указаниям: улучшают качество своей работы, получают назначения на крупные международные турниры.

— Одним из важных событий этого сезона для судейство стала модернизация комнаты видеопросмотров.

— Мы не стоим на месте и идем в ногу со временем. Мы каждый год повышаем качество картинки, получаемой от системы «видеогол» и нам было необходимо, чтобы специалисты комнаты видеопросмотров могли до мельчайших подробностей рассматривать спорные эпизоды. Порой судьбу команд решают миллиметры, поэтому нам необходимо исключить возможность малейшей ошибки. Мы благодарны ФХР за возможность модернизации нашей «военной комнаты».

Улучшения позволяют более оперативно принимать решения, более скрупулезно подходить к моментам. На мониторе высокой четкости можно увидеть детали некоторых эпизодов, как например было в серии «Авангарда» с «Автомобилистом» с запросами на «вне игры». Теперь решения по спорным моментам принимаются только по видеопанели тремя специалистами комнаты видеопросмотров. Все это позволяет сделать качественный и эволюционный шаг на пути принятия правильных решений.