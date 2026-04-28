СДК КХЛ объявил о наказаниях по итогам массовой драки в матче «Локомотива» и «Авангарда»

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял решения по итогам массовой драки во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3), сообщается на сайте лиги.

Во встрече произошло две массовые потасовки. В первом периоде после драки были удалены все хоккеисты, находившиеся на льду, а во втором периоде игра прерывалась примерно на 20 минут.

По итогам разбирательства денежные штрафы получили защитник «Локомотива» Алексей Береглазов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков. Также наказаны главные тренеры команд Боб Хартли и Ги Буше, а клубы «Локомотив» и «Авангард» оштрафованы за действия своих игроков.

Отдельный штраф наложен на вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова за жест в адрес одного из участников матча.

Кроме того, комитет рассмотрел эпизод с защитником «Локомотива» Александром Елесиным, который получил двойной малый штраф за удар головой, и не стал применять к нему дополнительных санкций.

«Авангард» после двух матчей ведет в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 28 апреля в Омске.

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