«Локомотив» победил «Авангард» в Омске и сократил отставание в серии

«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

Ярославская команда отыгралась со счета 0:2. У омичей в первом периоде отличились Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Голы гостей во второй двадцатиминутке забили Рушан Рафиков, Александр Полунин и Александр Радулов, в концовке матча шайбу в пустые ворота забросил Рихард Паник. На счету Георгия Иванова две результативные передачи в этой игре.

«Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч команды проведут в четверг, 30 апреля, в Омске.

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28 апреля, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард Локомотив

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