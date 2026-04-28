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28 апреля, 19:05

«Локомотив» победил «Авангард» в Омске и сократил отставание в серии

Алина Савинова
Рихард Паник, Александр Радулов и Байрон Фроуз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

Ярославская команда отыгралась со счета 0:2. У омичей в первом периоде отличились Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Голы гостей во второй двадцатиминутке забили Рушан Рафиков, Александр Полунин и Александр Радулов, в концовке матча шайбу в пустые ворота забросил Рихард Паник. На счету Георгия Иванова две результативные передачи в этой игре.

«Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч команды проведут в четверг, 30 апреля, в Омске.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов.«Локомотив» не сдается: ушел с 0:2 за период, победную шайбу забросил Радулов
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28 апреля, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Локомотив

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КХЛ разъяснила видеопросмотр в третьем матче между «Авангардом» и «Локомотивом» в Кубке Гагарина

«Авангард» — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка Гагарина
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