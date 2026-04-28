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28 апреля, 21:52

СДК КХЛ не стал наказывать форварда «Ак Барса» Галимова за удар в область паха игроку «Металлурга»

Алина Савинова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не накладывать санкций на форварда «Ак Барса» Артема Галимова за инцидент во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

Игра команд прошла в понедельник, 27 апреля, в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В концовке третьего периода Галимов нанес удар в область паха защитнику «Металлурга» Даниле Паливко. Главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин заявил на послематчевой пресс-конференции, что клуб отправит в СДК эпизод с участием Галимова.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Ак Барса» Артема Галимова санкций, предусмотренных статьей 29 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается на сайте КХЛ.

В серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» ничья после двух игр — 1-1. Следующий матч команды проведут в среду, 29 апреля, в Казани.

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Источник: Официальный сайт КХЛ
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Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Артем Галимов
Кубок Гагарина
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