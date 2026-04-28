«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Родуолдом

Нападающий Джек Родуолд продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на год.

В минувшем сезоне Родуолд провел 67 матчей в регулярном FONBET чемпионате КХЛ, в которых набрал 44 (21+23) очка. Также нападающий отметился 1 голом и 3 ассистами в 10 играх плей-офф.

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