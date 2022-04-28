ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, отыгравшейся с 1-3 по ходу финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил «Металлург» со счетом 2:1 в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии до четырех побед (3-3).

ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, отыгравшейся с 1-3 по ходу финала Кубка Гагарина.

В 2012 году московское «Динамо» в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» отыгралось со счета 1-3 в серии. Тогда бело-голубые выиграли трофей в семи играх.