Каменский объяснил, за счет чего ЦСКА удалось одержать победу над «Металлургом» в шестом матче финала

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (2:1, 3-3).

«У «Металлурга» было сегодня преимущество, но только в начале магнитогорцы не смогли забить, — сказал Каменский «СЭ». — К середине матча команды сравнялись, игра была с переменным успехом. Если бы «Магнитка» использовала моменты, которые у нее были в первом периоде, все было бы по-другому, но это хоккей. Может, где-то не повезло, но и ЦСКА здорово сыграл. Начало по моментам было за «Магниткой». Армейцы смогли выиграть два матча подряд за счет веры в победу, за счет того, что играли они самоотверженно, выполняли задание тренера и забивали голы».

Также олимпийский чемпион считает, что победу в седьмом матче одержит команда, которая допустит меньше ошибок.

«Уровень хоккея в финальной серии очень высокий. Хоккей очень интересный! За кем будет победа? Седьмой матч — лотерея. Кто меньше ошибется, тот и выиграет», — добавил Каменский.

Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.