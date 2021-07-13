«Барыс» заключил контракт с защитником Романом Савченко
13 июля 2021, 15:41
Защитник Роман Савченко подписал контракт с «Барысом», сообщает пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 2022 года.
Савченко уже играл за «Барыс» с 2008-го по 2018 год.
Последние два года он провел в «Локомотиве». В сезоне-2020/21 32-летний представитель Казахстана провел 12 матчей в регулярном чемпионате и забил одну шайбу.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю