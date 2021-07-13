«Барыс» заключил контракт с защитником Романом Савченко

Защитник Роман Савченко подписал контракт с «Барысом», сообщает пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 2022 года.

Савченко уже играл за «Барыс» с 2008-го по 2018 год.

Последние два года он провел в «Локомотиве». В сезоне-2020/21 32-летний представитель Казахстана провел 12 матчей в регулярном чемпионате и забил одну шайбу.