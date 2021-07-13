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17-летний защитник «Спутника» Евсеев перешел в систему «Ак Барса»

13 июля 2021, 15:45
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Защитник альметьевского «Спутника» Никита Евсеев продолжит карьеру в системе «Ак Барса», информирует официальный сайт казанского клуба. Контракт 17-летнего хоккеиста будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Мы рады, что сотрудничество с «Нефтяником» уже приносит свои плоды. Евсеев — альметьевский воспитанник, перспективный хоккеист, который хорошо развит для своего возраста и при должном отношении к делу может вырасти в хорошего защитника. Для «Ак Барса» было особенно важно сохранить молодого игрока в Татарстане. Сейчас Никита получил приглашение в юниорскую сборную России, что говорит о его уровне подготовки и качестве работы альметьевской школы», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В минувшем регулярном чемпионате МХЛ Евсеев провел 43 матча, в которых набрал 14 (3+11) очков. В 4 матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20841

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