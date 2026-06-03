Канцеров — об уходе в «Чикаго»: «Долго раздумывал. Конечно, в «Металлурге» расстроились»

Российский нападающий Роман Канцеров рассказал, как принимал решение об уходе из «Металлурга» в «Чикаго».

В мае «Чикаго» объявил о заключении трехлетнего контракта новичка с 21-летним россиянином.

— Конечно, я долго раздумывал. Понимал, что можно остаться в «Металлурге» еще на год. Тем более у нас собралась хорошая команда, а у меня была отличная тройка с Владимиром Ткачевым и Александром Силантьевым. И, конечно, в клубе хотели меня сохранить, расстроились, что я ухожу. Но Евгений Николаевич Бирюков (спортивный директор «Металлурга». — прим. «СЭ».) тоже понимает, что у меня есть желание попробовать себя в НХЛ. Поэтому пожелал удачи, пожелал закрепиться в «Чикаго». Так что еду туда с воодушевлением, — приводят слова Канцерова «Известия».

В сезоне-2025/26 Канцеров набрал 64 (36+28) очков в 63 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф в активе форварда 8 (4+4) результативных баллов в 15 встречах.

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