Ильенко покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об уходе нападающего Артема Ильенко.

«Спасибо «Динамо» за эти три года, которые мы провели вместе! Я счастлив, что смог стать частью клуба с великой историей! Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, ребятам, с которыми мы многое прошли. Спасибо болельщикам за поддержку и веру в нашу команду до последнего. С теплотой в душе буду вспоминать это время», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Ильенко играл за «Динамо» с 2023 года. На его счету 221 матч и 70 (28+42) очков за бело-голубых.

В сезоне-2025/26 30-летний форвард провел 66 игр и набрал 14 (7+7) очков в FONBET Чемпионате КХЛ.