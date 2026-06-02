«Спартак» подписал новый контракт с Данилом Пивчулиным

«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Данилом Пивчулиным, сообщила пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на три года.

В сезоне-2025/26 Пивчулин набрал 29 (12+17) очков в 58 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он принял участие в пяти играх Кубка Гагарина и забросил две шайбы.

Ранее красно-белые сообщили о продлении контракта с защитником Джоуи Кином.

В прошлом сезоне «Спартак» набрал 79 очков и занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина красно-белые проиграли «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

