Бодниева: «Сборная Франции показала нам, что сейчас она более сильная команда»

Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева подвела итоги матча группового этапа ЧМ по гандболу против Франции (28:33).

«Поздравляю сборную Франции. Мы знали, что нас ждет трудная игра. Мы хорошо подготовились, но Франция показала нам, что сейчас она более сильная команда. Но для нас это был невероятный опыт.

У нас были как хорошие матчи, так и не слишком удачные отрезки на групповой стадии во время пребывания в Барселоне. В целом я довольна работой команды. Этот матч стоит особняком. Уровень соперника совсем другой. Но мы дали максимальный бой, насколько были силы. Подводить итоги пока не хочу. Потому что все мысли еще со вчерашнего дня — о четвертьфинале», — сказала Бодниева.

Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив первую строчку Франции. В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.