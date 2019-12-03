Германия обыграла Данию на женском ЧМ, Норвегия — Сербию
16:29
Завершились три матча первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.
Сборная Швеции обыграла команду Японии — 34:26. Сборная Германии выиграла у команды Дании — 26:25. Норвегия одержала победу в матче с Сербией — 28:25.
Сборные Норвегии и Германии лидируют в группах А и В, соответственно — шесть очков после трех матчей. Швеция с таким же показателем идет второй в группе D.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа D
Швеция — Япония — 34:26 (20:13)
Группа A
Норвегия — Сербия — 28:25 (13:12)
Группа B
Дания — Германия — 25:26 (11:13)
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