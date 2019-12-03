Завершились три матча первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Сборная Швеции обыграла команду Японии — 34:26. Сборная Германии выиграла у команды Дании — 26:25. Норвегия одержала победу в матче с Сербией — 28:25.

Сборные Норвегии и Германии лидируют в группах А и В, соответственно — шесть очков после трех матчей. Швеция с таким же показателем идет второй в группе D.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Швеция — Япония — 34:26 (20:13)

Группа A

Норвегия — Сербия — 28:25 (13:12)

Группа B

Дания — Германия — 25:26 (11:13)