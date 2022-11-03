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Сегодня, 20:52

Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото AFP

Французский специалист Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции, сообщает журналист Серхио Валентин.

По сведениям источника, 50-летний тренер возглавит французскую команду после чемпионата мира-2022 в Катаре. Зидан сменит на этом посту Дидье Дешама, который привел Францию к победе на ЧМ-2018.

Ранее Зидан заявлял, что он близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год, с мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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