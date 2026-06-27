Ги Стефан после матча с Норвегией: «Были моменты, когда Франция была не на высоте, и нам нужно их исправить»

Тренер сборной Франции Ги Стефан, заменяющий Дидье Дешама после его возвращения на родину в связи со смертью матери, прокомментировал победу над сборной Норвегии (4:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Прежде всего, наши мысли с Дидье Дешамом. Мы не можем дождаться его возвращения, и завтра он будет с нами на тренировке. Что касается игры, мы сделали то, что должны были. В нашей игре было много удовольствия, интенсивности и моментов. Мы забили четыре гола. Усман оформил хет-трик, а Дезире Дуэ забил свой первый гол в карьере головой. Это все положительные моменты, и мы должны опираться на них.

Но были и моменты, когда мы были не на высоте, и нам нужно их исправить. Чем дальше мы пройдем по турниру, тем сильнее будет сопротивление. Мы должны оставаться начеку. Мы счастливы, мы насладимся этой победой, но завтра мы вернемся к работе с Дидье», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Франция (девять очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы I ЧМ-2026 и вышла в плей-офф.