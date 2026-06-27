Сборная Ирака проиграла все шесть матчей на чемпионатах мира

Сборная Ирака проиграла сборной Сенегала (0:5) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Команда из Азиатской конфедерации футбола уступила во всех трех встречах групповой стадии — ранее она проиграла Норвегии (1:4) и Франции (0:3).

Сборная Ирака участвовала в финальном турнире чемпионата мира во второй раз в своей истории — в 1986 году она тоже проиграла все три матча групповой стадии: Парагваю (0:1), Бельгии (1:2) и Мексике (0:1).