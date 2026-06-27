Главный тренер сборной Ирака Арнольд: «Мы очень гордимся тем, что дали болельщикам возможность насладиться ЧМ»

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд прокомментировал поражение от Сенегала (0:5) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Сегодня было действительно тяжело после этой ранней красной карточки. Когда вы допускаете такие ошибки, на чемпионате мира за это наказывают. Здесь у нас была очень сложная группа. В двух из трех матчей мы сыграли хорошо. Это было увлекательное путешествие, и я надеюсь, что игроки вернутся домой с хорошим опытом. Теперь они узнали, что значит играть против таких футболистов.

Болельщики были такими громкими и шумными. Мы очень гордимся тем, что дали фанатам возможность насладиться чемпионатом мира», — цитирует австралийского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Ирак (ноль очков после трех матчей) финишировал на последнем месте в таблице группы I ЧМ-2026 и покинул турнир.