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Сегодня, 02:14

Уругвай — Испания: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Павел Лопатко

Сборные Уругвая и Испании опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы H пройдет в мексиканском Сапопане и начнется в 03.00 по московскому времени.

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Максимилиано Араухо, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Вальверде, Нуньес.

Испания: Симон, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Льоренте, Родри, Педри, Мерино, Ямаль, Ойярсабаль, Баэна.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)
Уругвай
Испания

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