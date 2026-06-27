Уругвай — Испания: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Уругвая и Испании опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы H пройдет в мексиканском Сапопане и начнется в 03.00 по московскому времени.

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Максимилиано Араухо, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Вальверде, Нуньес.

Испания: Симон, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Льоренте, Родри, Педри, Мерино, Ямаль, Ойярсабаль, Баэна.