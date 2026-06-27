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Сегодня, 02:30

Уругвай — Испания: прямой эфир матча ЧМ-2026

Сборные Уругвая и Испании сыграют на ЧМ-2026 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Родри и Ламин Ямаль, игроки сборной Испании.
Фото Getty Images

Уругвай и Испания сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 03.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)
Уругвай
Испания

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Уругвай — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Уругвая набрала 2 очка и занимает второе место в группе Н, команда Испании с 4 очками располагается на первой строчке в квартете.

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