Уругвай и Испания сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 03.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Уругвай — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Уругвая набрала 2 очка и занимает второе место в группе Н, команда Испании с 4 очками располагается на первой строчке в квартете.