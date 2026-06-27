Франция ждет Швецию, Норвегия — Кот-д'Ивуар, Сенегал — результаты других групп. Итоговые расклады группы I на ЧМ-2026
В группе I на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Франция вышла с первого места, Норвегия — со второго. Сенегал разгромил Ирак, поднялся в зону прохода среди третьих команд, но пока не гарантировал себе плей-офф.
Результаты третьего тура: Норвегия — Франция — 1:4, Сенегал — Ирак — 5:0.
Таблица группы I
|
Место
|
Сборная
|
Очки
|
Голы
|
Разница
|
1
|
Франция
|
9
|
10-2
|
+8
|
2
|
Норвегия
|
6
|
8-7
|
+1
|
3
|
Сенегал
|
3
|
8-6
|
+2
|
4
|
Ирак
|
0
|
1-12
|
-11
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы I
|
Место
|
Группа
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
Разница
|
Голы
|
1
|
F
|
Швеция
|
3
|
4
|
0
|
7
|
2
|
E
|
Эквадор
|
3
|
4
|
0
|
2
|
3
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
4
|
-1
|
5
|
4
|
D
|
Парагвай
|
3
|
4
|
-2
|
2
|
5
|
I
|
Сенегал
|
3
|
3
|
+2
|
8
|
6
|
L
|
Хорватия
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
7
|
A
|
Корея
|
3
|
3
|
-1
|
2
|
8
|
J
|
Алжир
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
9
|
C
|
Шотландия
|
3
|
3
|
-3
|
1
|
10
|
H
|
Кабо-Верде
|
2
|
2
|
0
|
2
|
11
|
G
|
Бельгия
|
2
|
2
|
0
|
1
|
12
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
1
|
-1
|
1
Сенегалу помог счет 5:0. Он поднял команду до «плюс 2» и вывел ее Кореи, Алжира и Шотландии.
Но Сенегал еще не в 1/16 финала математически. Его могут обойти четыре или пять третьих мест из групп G, H, J, K и L.
На кого выходят команды группы I в плей-офф
Франция на текущий момент попадает на Швецию. По текущему набору лучших третьих мест в 1/16 финала выходят сборные из групп A, B, D, E, F, I, J и L. В такой комбинации победитель группы I выходит на третье место группы F.
Норвегия попадет на Кот-д'Ивуар — второе место группы E.
Сенегал, если текущий набор лучших третьих мест сохранится, сыграет с победителем группы L. Сейчас это Англия. Но пара может измениться после матчей в группах G, H, J, K и L.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Корея (3A)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Эквадор (3E)
Англия (1L) — Сенегал (3I)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Алжир (3J)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)
Если Франция и Германия выиграют свои матчи 1/16 финала, они встретятся уже в 1/8 финала.