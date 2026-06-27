Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:36

Франция ждет Швецию, Норвегия — Кот-д'Ивуар, Сенегал — результаты других групп. Итоговые расклады группы I на ЧМ-2026

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Фото Getty Images

В группе I на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Франция вышла с первого места, Норвегия — со второго. Сенегал разгромил Ирак, поднялся в зону прохода среди третьих команд, но пока не гарантировал себе плей-офф.

Результаты третьего тура: Норвегия — Франция — 1:4, Сенегал — Ирак — 5:0.

Таблица группы I

Место

Сборная

Очки

Голы

Разница

1

Франция

9

10-2

+8

2

Норвегия

6

8-7

+1

3

Сенегал

3

8-6

+2

4

Ирак

0

1-12

-11

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы I

Место

Группа

Сборная

Игры

Очки

Разница

Голы

1

F

Швеция

3

4

0

7

2

E

Эквадор

3

4

0

2

3

B

Босния и Герцеговина

3

4

-1

5

4

D

Парагвай

3

4

-2

2

5

I

Сенегал

3

3

+2

8

6

L

Хорватия

2

3

-1

3

7

A

Корея

3

3

-1

2

8

J

Алжир

2

3

-2

2

9

C

Шотландия

3

3

-3

1

10

H

Кабо-Верде

2

2

0

2

11

G

Бельгия

2

2

0

1

12

K

ДР Конго

2

1

-1

1

Сенегалу помог счет 5:0. Он поднял команду до «плюс 2» и вывел ее Кореи, Алжира и Шотландии.

Но Сенегал еще не в 1/16 финала математически. Его могут обойти четыре или пять третьих мест из групп G, H, J, K и L.

На кого выходят команды группы I в плей-офф

Франция на текущий момент попадает на Швецию. По текущему набору лучших третьих мест в 1/16 финала выходят сборные из групп A, B, D, E, F, I, J и L. В такой комбинации победитель группы I выходит на третье место группы F.

Норвегия попадет на Кот-д'Ивуар — второе место группы E.

Сенегал, если текущий набор лучших третьих мест сохранится, сыграет с победителем группы L. Сейчас это Англия. Но пара может измениться после матчей в группах G, H, J, K и L.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Корея (3A)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Эквадор (3E)
Англия (1L) — Сенегал (3I)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Алжир (3J)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Если Франция и Германия выиграют свои матчи 1/16 финала, они встретятся уже в 1/8 финала.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Уругвай — Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу
Определилась пятая пара 1/16 финала ЧМ-2026
Франция поиздевалась над вторым составом Норвегии. Дембеле — в огне!
Гуйе признали лучшим игроком матча Сенегал — Ирак
Дембеле признан лучшим игроком матча Норвегия — Франция на ЧМ-2026
Мбаппе при замене отдал капитанскую повязку судье в матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дембеле признан лучшим игроком матча Норвегия — Франция на ЧМ-2026

Гуйе признали лучшим игроком матча Сенегал — Ирак

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости