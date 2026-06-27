Франция ждет Швецию, Норвегия — Кот-д'Ивуар, Сенегал — результаты других групп. Итоговые расклады группы I на ЧМ-2026

В группе I на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Франция вышла с первого места, Норвегия — со второго. Сенегал разгромил Ирак, поднялся в зону прохода среди третьих команд, но пока не гарантировал себе плей-офф.

Результаты третьего тура: Норвегия — Франция — 1:4, Сенегал — Ирак — 5:0.

Таблица группы I

Место Сборная Очки Голы Разница 1 Франция 9 10-2 +8 2 Норвегия 6 8-7 +1 3 Сенегал 3 8-6 +2 4 Ирак 0 1-12 -11

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы I

Место Группа Сборная Игры Очки Разница Голы 1 F Швеция 3 4 0 7 2 E Эквадор 3 4 0 2 3 B Босния и Герцеговина 3 4 -1 5 4 D Парагвай 3 4 -2 2 5 I Сенегал 3 3 +2 8 6 L Хорватия 2 3 -1 3 7 A Корея 3 3 -1 2 8 J Алжир 2 3 -2 2 9 C Шотландия 3 3 -3 1 10 H Кабо-Верде 2 2 0 2 11 G Бельгия 2 2 0 1 12 K ДР Конго 2 1 -1 1

Сенегалу помог счет 5:0. Он поднял команду до «плюс 2» и вывел ее Кореи, Алжира и Шотландии.

Но Сенегал еще не в 1/16 финала математически. Его могут обойти четыре или пять третьих мест из групп G, H, J, K и L.

На кого выходят команды группы I в плей-офф

Франция на текущий момент попадает на Швецию. По текущему набору лучших третьих мест в 1/16 финала выходят сборные из групп A, B, D, E, F, I, J и L. В такой комбинации победитель группы I выходит на третье место группы F.

Норвегия попадет на Кот-д'Ивуар — второе место группы E.

Сенегал, если текущий набор лучших третьих мест сохранится, сыграет с победителем группы L. Сейчас это Англия. Но пара может измениться после матчей в группах G, H, J, K и L.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Египет (1G) — Корея (3A)

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Эквадор (3E)

Англия (1L) — Сенегал (3I)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)

Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Алжир (3J)

Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Если Франция и Германия выиграют свои матчи 1/16 финала, они встретятся уже в 1/8 финала.