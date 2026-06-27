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Сегодня, 00:30

Мбаппе при замене отдал капитанскую повязку судье в матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе передает капитанскую повязку судье Майклу Оливеру.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не доиграл до конца матч группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу французов, Мбаппе сделал два голевых паса. На 87-й минуте вместо форварда «Реала» вышел Жан-Филип Матета.

Мбаппе при замене отдал капитанскую повязку главному арбитру Майклу Оливеру, который передал ее Орельену Тчуамени.

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Франция набрала 9 очков и заняла первое место в группе I. Соперник национальной команды в плей-офф ЧМ-2026 определится позже.

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