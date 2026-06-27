Мбаппе при замене отдал капитанскую повязку судье в матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не доиграл до конца матч группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу французов, Мбаппе сделал два голевых паса. На 87-й минуте вместо форварда «Реала» вышел Жан-Филип Матета.

Мбаппе при замене отдал капитанскую повязку главному арбитру Майклу Оливеру, который передал ее Орельену Тчуамени.

Франция набрала 9 очков и заняла первое место в группе I. Соперник национальной команды в плей-офф ЧМ-2026 определится позже.