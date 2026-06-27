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Сегодня, 00:52

Определилась пятая пара 1/16 финала ЧМ-2026

Руслан Минаев

Сборная Норвегии сыграет со сборной Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Норвежцы проиграли Франции в заключительном туре группового этапа со счетом 1:4. Национальная команда набрала 6 очков и заняла второе место. Соперник Франции определится позже. Кот-д'Ивуар также завершил групповой турнир на второй строчке с 6 очками.

Матч Норвегии и Кот-д'Ивуар состоится 30 июня в Арлингтоне (штат Техас, США).

Ранее стало известно, что в 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Нидерланды — с Марокко, США — с Боснией и Герцеговиной, Бразилия — с Японией.

В&nbsp;плей-офф ЧМ-2026 выходят первые и&nbsp;вторые места 12 групп, а&nbsp;также 8 лучших сборных из&nbsp;числа занявших третьи места.Сетка плей-офф ЧМ-2026: как она выглядит прямо сейчас

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