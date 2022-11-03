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Сегодня, 20:26

Вернер: «Буду поддерживать сборную Германии на ЧМ-2022 с дивана»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал свою травму, из-за которой он пропустит ЧМ-2022.

«Мне очень сложно принять эту новость! Я буду отсутствовать в следующие недели, пропущу чемпионат мира и, к сожалению, буду поддерживать «Лейпциг» и сборную Германии с дивана. Всем спасибо за ваши сообщения!» — написал Вернер в соцсетях.

26-летний игрок сборной Германии получил травму голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». Обследование показало, что у Вернера разрыв межберцового синдесмоза, из-за чего игрок выбыл до конца 2022 года.

В текущем сезоне Вернер провел 16 матчей за «Лейпциг», в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Тимо Вернер
Сборная Германии по футболу
ФК Лейпциг
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