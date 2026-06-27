Дембеле оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле забил три гола в ворота сборной Норвегии (4:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Как сообщает Международная федерация футбола, 29-летний француз оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира. Ранее Эрих Пробст забил три гола за 24 минуты за Австрию в матче против Швейцарии на ЧМ-1954.
При этом все 11 игроков сборной Франции приняли участие в комбинации, которая привела к третьему голу Дембеле.
Дембеле отправил мячи в ворота Норвегии на 7-й, 20-й и 32-й минутах.
За национальную команду нападающий в 62 матчах забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
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