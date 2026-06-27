Дембеле оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле забил три гола в ворота сборной Норвегии (4:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, 29-летний француз оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира. Ранее Эрих Пробст забил три гола за 24 минуты за Австрию в матче против Швейцарии на ЧМ-1954.

При этом все 11 игроков сборной Франции приняли участие в комбинации, которая привела к третьему голу Дембеле.

Дембеле отправил мячи в ворота Норвегии на 7-й, 20-й и 32-й минутах.

За национальную команду нападающий в 62 матчах забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.